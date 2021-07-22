Байден прокомментировал новые санкции против Кубы

Президент США Джо Байден прокомментировал введение новых американских санкций в отношении Кубы.

«Сегодня моя администрация вводит новые санкции, нацеленные на те элементы кубинского режима, которые ответственны за нынешнее подавление (акций протеста в стране. — RT)... Это лишь начало. Соединённые Штаты будут продолжать вводить ограничительные меры против тех лиц, кто несёт ответственность за угнетение кубинского народа», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Байден уточнил, что США считают «виновными в подавлении» главу кубинских военных и отряд Министерства внутренних дел Кубы.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты объявили о новых санкциях против Кубы.