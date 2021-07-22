Захарова: Москва осуждает попытки покушения на временного президента Мали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки покушения на временного президента Мали Ассими Гоита.

По её словам, в России продолжают внимательно следить за событиями в республике.

«В Москве решительно осуждают попытки покушения на руководителя малийского государства. Поддерживаем твёрдый настрой Бамако принять все необходимые меры по установлению причастных лиц к совершённому преступлению, к их задержанию и преданию суду», — сказала Захарова.

Нападение с ножом на президента переходного периода Мали Ассими Гоита было совершено 20 июля.