Захарова: Москва осуждает попытки покушения на временного президента Мали

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает попытки покушения на временного президента Мали Ассими Гоита.
Захарова: Москва осуждает попытки покушения на временного президента Мали
  • Reuters

По её словам, в России продолжают внимательно следить за событиями в республике.

«В Москве решительно осуждают попытки покушения на руководителя малийского государства. Поддерживаем твёрдый настрой Бамако принять все необходимые меры по установлению причастных лиц к совершённому преступлению, к их задержанию и преданию суду», — сказала Захарова.

Нападение с ножом на президента переходного периода Мали Ассими Гоита было совершено 20 июля.

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