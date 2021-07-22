Захарова прокомментировала граффити с Лавровым
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Портрет Лаврова сопровождался также фразой: «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?»
«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — написала она в Telegram-канале, отвечая на вопрос, как в МИД оценивают граффити.
В 2017 году сообщалось, что в Москве в Весковском тупике рядом со станцией метро «Менделеевская» в день 67-летия Сергея Лаврова появились граффити с его изображением.
Автором граффити стал художник Даниил Суднев, известный как Sourt One. Он отметил, что на создание портрета ушло четыре часа.