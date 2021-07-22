Захарова прокомментировала граффити с Лавровым

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление граффити с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова на стене одного из домов в столице Великобритании.
Захарова прокомментировала граффити с Лавровым
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Портрет Лаврова сопровождался также фразой: «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?»

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — написала она в Telegram-канале, отвечая на вопрос, как в МИД оценивают граффити.

В 2017 году сообщалось, что в Москве в Весковском тупике рядом со станцией метро «Менделеевская» в день 67-летия Сергея Лаврова появились граффити с его изображением

Автором граффити стал художник Даниил Суднев, известный как Sourt One. Он отметил, что на создание портрета ушло четыре часа.

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