Захарова прокомментировала граффити с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление граффити с изображением министра иностранных дел России Сергея Лаврова на стене одного из домов в столице Великобритании.

Портрет Лаврова сопровождался также фразой: «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?»

«В Министерстве иностранных дел произведения искусства не оценивают. Для этого есть Министерство культуры. А к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия, относимся хорошо», — написала она в Telegram-канале, отвечая на вопрос, как в МИД оценивают граффити.

В 2017 году сообщалось, что в Москве в Весковском тупике рядом со станцией метро «Менделеевская» в день 67-летия Сергея Лаврова появились граффити с его изображением.

Автором граффити стал художник Даниил Суднев, известный как Sourt One. Он отметил, что на создание портрета ушло четыре часа.