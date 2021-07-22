На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны

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На Мадагаскаре задержали двух граждан Франции, подозреваемых в подготовке покушения на нескольких чиновников и президента республики Андри Радзуэлину.
На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны
  • © REUTERS/Thomas Mukoya

Об этом сообщает радио RFI со ссылкой на данные прокуратуры.

Задержанными оказались француз Филипп Франсуа и франко-малагасиец Поль Рафанохарана. Генпрокурор апелляционного суда отметил, что мужчинам будет предъявлено обвинение в создании угрозы госбезопасности. 

Подробностей об аресте или доказательствах намерений задержанных не сообщается.

Во вторник, 20 июля, неизвестные напали с ножом на временного президента Мали Ассими Гоита. Атака произошла во время молитвы в мечети в Бамако.

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