На Мадагаскаре предотвратили покушение на президента страны
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Об этом сообщает радио RFI со ссылкой на данные прокуратуры.
Задержанными оказались француз Филипп Франсуа и франко-малагасиец Поль Рафанохарана. Генпрокурор апелляционного суда отметил, что мужчинам будет предъявлено обвинение в создании угрозы госбезопасности.
Подробностей об аресте или доказательствах намерений задержанных не сообщается.
Во вторник, 20 июля, неизвестные напали с ножом на временного президента Мали Ассими Гоита. Атака произошла во время молитвы в мечети в Бамако.