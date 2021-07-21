Politico: США попросили Украину не критиковать соглашение по «Северному потоку — 2»

Американская администрация призвала украинские власти не критиковать соглашение США и Германии по трубопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В статье говорится, что администрация Джо Байдена призвала коллег в Киеве не высказывать свою позицию по переговорам США и Германии, отметив, что это может сказаться на отношениях Соединённых Штатов и Украины.

Также источники заявили, что американские чиновники призвали украинскую сторону не обсуждать планы США и Германии с конгрессом.

При этом неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена заявил, что ситуация более сложная, но отказался раскрыть детали.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона писала, что США и Германия 21 июля могут объявить о договорённости по «Северному потоку — 2».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе ФБА «Экономика сегодня» высказал мнение, что вопрос коммерческого запуска «Северного потока — 2» остаётся открытым.