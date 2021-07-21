В Гаити прошла церемония инаугурации нового правительства

Короткая ссылка
В столице Гаити городе Порт-о-Пренс состоялась церемония инаугурации нового состава правительства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.
В Гаити прошла церемония инаугурации нового правительства
  • AFP
  • © VALERIE BAERISWYL

Трансляцию вело государственное телевидение, передаёт ТАСС.

Как заявил Анри, он намерен в ближайшие дни провести встречи с представителями разных политических сил страны с целью прийти к «национальному консенсусу».

Новое правительство будет работать по меньшей мере до избрания нового президента.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз, убитый в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля, будет похоронен 23 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить