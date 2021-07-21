В Гаити прошла церемония инаугурации нового правительства

В столице Гаити городе Порт-о-Пренс состоялась церемония инаугурации нового состава правительства во главе с премьер-министром Ариэлем Анри.

Трансляцию вело государственное телевидение, передаёт ТАСС.

Как заявил Анри, он намерен в ближайшие дни провести встречи с представителями разных политических сил страны с целью прийти к «национальному консенсусу».

Новое правительство будет работать по меньшей мере до избрания нового президента.

Ранее сообщалось, что президент Гаити Жовенель Моиз, убитый в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля, будет похоронен 23 июля.