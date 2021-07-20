В Румынии в результате наводнения погибли два человека

Глава МВД Румынии Лучиан Боде сообщил, что два человека скончались в результате наводнения в румынских уездах Сату-Маре и Яссы.

«В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны», — приводит ТАСС заявление Боде.

По его информации, вода проникла более чем в 190 домов, свыше 80 человек были эвакуированы, были заблокированы уездные дороги.

Во многих районах страны прогнозируется непогода в предстоящие сутки.

Ранее климатолог Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» заявил, что в будущем наводнени наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.