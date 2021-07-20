В Румынии в результате наводнения погибли два человека

Короткая ссылка
Глава МВД Румынии Лучиан Боде сообщил, что два человека скончались в результате наводнения в румынских уездах Сату-Маре и Яссы.
В Румынии в результате наводнения погибли два человека
  • AFP
  • © Adrian CATU

«В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны», — приводит ТАСС заявление Боде.

По его информации, вода проникла более чем в 190 домов, свыше 80 человек были эвакуированы, были заблокированы уездные дороги.

Во многих районах страны прогнозируется непогода в предстоящие сутки.

Ранее климатолог Владимир Семёнов в разговоре с телеканалом «360» заявил, что в будущем наводнени наподобие тех, что были в Германии и Бельгии, будут случаться чаще, и дал рекомендации по уменьшению масштаба подобных природных явлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить