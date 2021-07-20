В ЦПВС сообщили об авиаударе ВВС Израиля по Сирии

Истребители ВВС Израиля в ночь на 19 июля нанесли ракетный удар по объектам к юго-востоку от Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР, контр-адмирал Вадим Кулить.

«19 июля в период с 23:39 до 23:51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную Вооружённым силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо», — приводит его слова РИА Новости.

Кулить сообщил, что семь ракет были уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны Сирии, в состав которых входят комплексы российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2».

Также он рассказал, что одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населённом пункте Сфира провинции Алеппо.

Ранее СМИ сообщали, что сирийские силы ПВО отражают атаку враждебных объектов в небе над Алеппо.