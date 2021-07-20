Кабулов напомнил о фактах сотрудничества иностранного контингента с ИГ в Афганистане

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Россия владеет информацией о конкретных фактах сотрудничества иностранного контингента в Афганистане с «Исламским государством»*, сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов напомнил о фактах сотрудничества иностранного контингента с ИГ в Афганистане
  • РИА Новости

«Я уверен, что такое взаимодействие было, но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества. О фактах перегрузки вертолётами, кстати, российского производства: мы поставили 21 вертолёт американцам за деньги в Афганистан, и они используют их», — сказал он на дискуссии клуба «Валдай» «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Кабулов отметил, что Россия получала соответствующую информацию в том числе от афганцев — руководителей местного уровня.

«Афганцы, которые не понимали, почему вертолёты снабжают оружием и боеприпасами те районы, которые заняты отрядами ИГИЛ», — добавил он.

Дипломат также напомнил о ситуации, о которой сообщал «Талибан»*, когда на севере Афганистана в провинции Фарьяб талибы блокировали большой отряд игиловцев.

«Эти все игиловцы были вертолётами — уже с опознавательными знаками — вывезены. Как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом — в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Таких фактов по мелочам можно набрать много... Вывод напрашивается однозначный», — рассказал сотрудник МИД.

В январе 2019 года агентство Tasnim сообщило, что 40 главарей «Исламского государства» при помощи войск США сбежали из тюрьмы на северо-западе Афганистана, контролируемой боевиками «Талибана».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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