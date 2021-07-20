Кабулов напомнил о фактах сотрудничества иностранного контингента с ИГ в Афганистане

Россия владеет информацией о конкретных фактах сотрудничества иностранного контингента в Афганистане с «Исламским государством»*, сообщил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Я уверен, что такое взаимодействие было, но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества. О фактах перегрузки вертолётами, кстати, российского производства: мы поставили 21 вертолёт американцам за деньги в Афганистан, и они используют их», — сказал он на дискуссии клуба «Валдай» «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Кабулов отметил, что Россия получала соответствующую информацию в том числе от афганцев — руководителей местного уровня.

«Афганцы, которые не понимали, почему вертолёты снабжают оружием и боеприпасами те районы, которые заняты отрядами ИГИЛ», — добавил он.

Дипломат также напомнил о ситуации, о которой сообщал «Талибан»*, когда на севере Афганистана в провинции Фарьяб талибы блокировали большой отряд игиловцев.

«Эти все игиловцы были вертолётами — уже с опознавательными знаками — вывезены. Как изначально казалось, в неизвестном направлении, но потом — в район авиабазы Баграм, а потом где-то растворились. Таких фактов по мелочам можно набрать много... Вывод напрашивается однозначный», — рассказал сотрудник МИД.

В январе 2019 года агентство Tasnim сообщило, что 40 главарей «Исламского государства» при помощи войск США сбежали из тюрьмы на северо-западе Афганистана, контролируемой боевиками «Талибана».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.