Пожар произошёл близ резиденции премьера Франции в Париже
Пожар произошёл в VII округе Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции французского премьер-министра, передаёт радиостанция France Bleu.
- РИА Новости
Сообщается, что пожар вспыхнул в ремонтируемом здании на Сите Варенн. Огонь не затронул резиденцию главы правительства.
На месте находятся пожарные. Они призывают избегать зоны, где произошло возгорание.
Причины происшествия не уточняются.
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