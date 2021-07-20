Пожар произошёл близ резиденции премьера Франции в Париже

Пожар произошёл в VII округе Парижа недалеко от Матиньонского дворца — резиденции французского премьер-министра, передаёт радиостанция France Bleu.

Сообщается, что пожар вспыхнул в ремонтируемом здании на Сите Варенн. Огонь не затронул резиденцию главы правительства.

На месте находятся пожарные. Они призывают избегать зоны, где произошло возгорание.

Причины происшествия не уточняются.