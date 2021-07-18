Вдова президента Гаити вернулась в страну на похороны мужа

Вдова погибшего государственного лидера Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вернулась после лечения в США в страну для участия в похоронах мужа.

Об этом сообщает глава Минсвязи Гаити Франц Экзантус в своём аккаунте в Twitter.

«Первая леди Мартин Моиз только что прибыла в Гаити в рамках подготовки к похоронам президента Жовенеля Моиза», — написал он.

По словам министра, её встретил и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф.

Президент Гаити Жовенель Моиз, погибший в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля, будет похоронен 23 июля.

В The Wall Street Journal ранее сообщали о задержании пяти старших офицеров национальной полиции Гаити по делу об убийстве главы государства. Обвинений офицерам предъявлено не было.