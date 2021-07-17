Порядка 25 тысяч военных помогут полиции ЮАР обеспечить правопорядок

Для стабилизации положения на территории ЮАР президент страны Сирил Рамафоса увеличил число сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности в провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.

Об этом говорится в тексте заявления государственного лидера, опубликованного на официальном сайте.

«Я санкционировал развёртывание 25 тыс. военнослужащих национальных сил обороны Южной Африки для поддержки работы полиции. Из них 10 тыс. человек сейчас находятся на местах, а остальные силы прибудут в соответствующие районы развёртывания в течение выходных», — заявил Рамафоса.

Он добавил, что правительство признаёт плохую подготовку к массовым беспорядкам. По его словам, полиция оказалась в сложной ситуации, однако сотрудники проявили сдержанность и предотвратили эскалацию конфликта и гибель людей.

По последним данным, число жертв беспорядков в провинциях ЮАР Квазулу-Натал и Гаутенг возросло до 212.