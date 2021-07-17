Канада откроет границу для вакцинированных американцев в августе
- Reuters
Об этом сообщает The Hill.
По словам канадского премьера, с середины августа власти разрешат вакцинированным от COVID-19 американцам въезжать на территорию государства, а с сентября Канада сможет принять путешественников и из других стран.
«...при условии, что наш нынешний положительный курс по иммунизации и состоянии здоровья населения сохранится», — добавил Трюдо.
По информации The Hill, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились чуть меньше 80% канадцев, а 54% населения прошли полную иммунизацию.
В начале недели сообщалось, что курс вакцинации от коронавируса прошла половина жителей Канады в возрасте старше 12 лет. Канада получила 50,6 млн доз вакцин разных производителей.