Канада откроет границу для вакцинированных американцев в августе

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Прошедшие полную вакцинацию от коронавирусной инфекции граждане США смогут приехать в Канаду уже в августе, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Канада откроет границу для вакцинированных американцев в августе
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill.

По словам канадского премьера, с середины августа власти разрешат вакцинированным от COVID-19 американцам въезжать на территорию государства, а с сентября Канада сможет принять путешественников и из других стран. 

«...при условии, что наш нынешний положительный курс по иммунизации и состоянии здоровья населения сохранится», — добавил Трюдо.

По информации The Hill, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились чуть меньше 80% канадцев, а 54% населения прошли полную иммунизацию.

В начале недели сообщалось, что курс вакцинации от коронавируса прошла половина жителей Канады в возрасте старше 12 лет. Канада получила 50,6 млн доз вакцин разных производителей.

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