Путин рассказал о заключённых Россией контрактах по выпуску «Спутника V»
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- AFP
Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
«Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий... Заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объёме свыше 800 млн доз в год», — заявил президент.
Также Путин отметил, что Россия считает важной дальнейшую совместную работу над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, а также по устранению барьеров, которые мешают производству и поставкам вакцин.
Российский президент также сообщил, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Он отметил, что все российские вакцины безопасны и надёжны.