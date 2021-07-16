Путин рассказал о заключённых Россией контрактах по выпуску «Спутника V»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что российская сторона заключила контракты о выпуске в год в совокупном объёме более 800 млн доз вакцины «Спутник V».
Путин рассказал о заключённых Россией контрактах по выпуску «Спутника V»
  • © Natalia Kolesnikova
  • AFP

Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий... Заключены контракты на выпуск «Спутника V» в совокупном объёме свыше 800 млн доз в год», — заявил президент.

Также Путин отметил, что Россия считает важной дальнейшую совместную работу над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, а также по устранению барьеров, которые мешают производству и поставкам вакцин.

Российский президент также сообщил, что в России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Он отметил, что все российские вакцины безопасны и надёжны.

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