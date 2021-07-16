Спасатель объяснил причину большого количества жертв при наводнении в ФРГ

Спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко заявил, что неожиданность и неготовность к реагированию в момент ЧП стали причинами большого количества жертв наводнения в Германии.

«Объяснение очень простое: неожиданность. Люди расслабились, у них давно такого не было, и привычка к спокойной жизни сыграла как со спасательной службой и с муниципальными городскими службами, так и с обычными гражданами плохую шутку», — заявил он в интервью Life.ru.

По словам Давыденко, люди оказались не готовы к данной ситуации.

«Не готовы к тому, что наступит молниеносно момент, когда нужно просто бежать. Они до последнего стоят, наблюдают за опасностью, потом опасность их накрывает», — добавил он.

Ранее стало известно, что число жертв наводнений на западе Германии возросло до 103.