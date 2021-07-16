Южная Корея может ужесточить меры дистанцирования из-за ситуации с коронавирусом

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Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём заявил, что власти страны могут ужесточить меры дистанцирования из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Южная Корея может ужесточить меры дистанцирования из-за ситуации с коронавирусом
  • © REUTERS/ Heo Ran

Об этом он заявил, выступая на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

«В таком случае возникнет необходимость ужесточения карантинных мер в районах за пределами столичного региона, учитывая наступление отпускного сезона и увеличение числа поездок граждан по стране», — цитирует его ТАСС.

Ким Бу Гём сказал, что в районах, где не вводились ограничения, отмечен рост числа заболевших COVID-19.

Ранее власти столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби заявили об ужесточении антикоронавирусных ограничений и введении комендантского часа с 19 июля.

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