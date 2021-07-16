Канада намерена открыть границу для полностью вакцинированных иностранцев в сентябре
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания премьера с главами канадских регионов, распространённое пресс-службой главы правительства.
«Премьер-министр отметил, что если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, а состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября», — отмечается в документе.
Ранее СМИ сообщали, что половина жителей Канады в возрасте старше 12 лет прошли курс вакцинации от коронавируса.