Канада намерена открыть границу для полностью вакцинированных иностранцев в сентябре

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны намерены открыть государственные границы для полностью вакцинированных граждан всех стран мира в начале сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам совещания премьера с главами канадских регионов, распространённое пресс-службой главы правительства.

«Премьер-министр отметил, что если нынешняя положительная динамика показателей вакцинации сохранится, а состояние здоровья населения не изменится, то Канада сможет принять полностью вакцинированных путешественников из всех стран в начале сентября», — отмечается в документе.

Ранее СМИ сообщали, что половина жителей Канады в возрасте старше 12 лет прошли курс вакцинации от коронавируса.