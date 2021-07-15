Джон Керри пошутил на тему жары и его приезда в Москву

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пошутил на тему аномальной жары во время его визита в Россию.

«Это было частью моего плана», — сказал он в интервью изданию «Коммерсантъ», комментируя тот факт, что его визит в Москву совпал с самыми высокими температурными показателями за последние десятилетия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на территории России до конца лета, по предварительным прогнозам, будет высокой.

Он отметил, что погода будет «нервничать» — на фоне хорошо видимого тренда будут заметны сильные колебания.