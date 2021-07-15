Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР достигло 117
- Reuters
«Сегодня Полицейская служба ЮАР получила доклад о 26 погибших в целом в связи с беспорядками в Гаутенге... Смерти в провинции Квазулу-Натал, которые были подтверждены как связанные с насилием, в общем составляют 91», — приводит РИА Новости слова исполняющей обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.
Ранее сообщалось о 72 погибших.
На прошлой неделе в ЮАР начались массовые беспорядки из-за приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. Главком ЮАР приказал призвать резервные войска.