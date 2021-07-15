Посольство в ЮАР призвало россиян не покидать дома в тёмное время суток

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Посольство России в ЮАР в связи с беспорядками в стране настоятельно рекомендует россиянам не покидать места проживания в тёмное время суток.
Посольство в ЮАР призвало россиян не покидать дома в тёмное время суток
  • Reuters

«В связи с обострением социально-политической обстановки в ЮАР посольство настоятельно призывает граждан России не покидать мест проживания после наступления темноты», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Также отмечается, что гражданам России рекомендовано иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней.

Ранее в ЮАР начались массовые беспорядки из-за приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. Главком ЮАР приказал призвать резервные войска.

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