Посольство в ЮАР призвало россиян не покидать дома в тёмное время суток

Посольство России в ЮАР в связи с беспорядками в стране настоятельно рекомендует россиянам не покидать места проживания в тёмное время суток.

«В связи с обострением социально-политической обстановки в ЮАР посольство настоятельно призывает граждан России не покидать мест проживания после наступления темноты», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Также отмечается, что гражданам России рекомендовано иметь в местах проживания запас продуктов, питьевой воды и топлива на несколько дней.

Ранее в ЮАР начались массовые беспорядки из-за приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. Главком ЮАР приказал призвать резервные войска.