В Париже прошёл военный парад по случаю Дня взятия Бастилии

В Париже по случаю национального праздника Франции Дня взятия Бастилии прошёл военный парад.

Как сообщает РИА Новости, в параде принимали участие около 5 тыс. человек — в том числе 4,3 тыс. пеших военных, 71 самолёт, 25 вертолётов, 221 автомобиль и 200 кавалеристов.

Открывал парад президент Франции Эммануэль Макрон.

Желающие посмотреть парад вживую должны были представить свидетельство о вакцинации или результаты отрицательного теста на коронавирус.

Вечером 14 июля у Эйфелевой башни состоится традиционный салют.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.