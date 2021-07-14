В Париже прошёл военный парад по случаю Дня взятия Бастилии
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, в параде принимали участие около 5 тыс. человек — в том числе 4,3 тыс. пеших военных, 71 самолёт, 25 вертолётов, 221 автомобиль и 200 кавалеристов.
Открывал парад президент Франции Эммануэль Макрон.
Желающие посмотреть парад вживую должны были представить свидетельство о вакцинации или результаты отрицательного теста на коронавирус.
Вечером 14 июля у Эйфелевой башни состоится традиционный салют.
Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.