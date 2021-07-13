В МИД прокомментировали утверждение русского языка в качестве официального в МОВВ

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В МИД России сообщили, что «по итогам состоявшегося 12 июля голосования Генеральная ассамблея Международной организации по виноградарству и виноделию (МОВВ) утвердила русский язык в качестве официального языка организации».
В МИД прокомментировали утверждение русского языка в качестве официального в МОВВ
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Начиная с 2021 года за счёт российского добровольного взноса будет осуществляться перевод уставных документов, регламентов и другой технической документации, а также обеспечиваться синхронный перевод в ходе мероприятий. Планируется создание и регулярная актуализация русскоязычного раздела сайта организации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «получению официального статуса русского языка предшествовала значительная работа МИД и Минсельхоза России с государствами — членами МОВВ».

«Некоторые из них пытались воспрепятствовать российской инициативе, мотивируя это требованиями внести изменения в Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2019 года №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Тем не менее результаты голосования продемонстрировали, что большая часть стран предпочла дистанцироваться от политизации этого решения и поддержала расширение языкового режима МОВВ. Русский язык стал шестым официальным языком организации наряду с английским, французским, испанским, итальянским и немецким», — заявили в министерстве.

В МИД добавили, что «российская сторона продолжает последовательно отстаивать краеугольный для международных организаций принцип многоязычия, а также укреплять позиции русского языка в мире».

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