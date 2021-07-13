Один из подозреваемых в убийстве Моиза был информатором американского DEA
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя DEA.
«Один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в DEA призвали своего информатора сдаться местным властям. Также американская сторона предоставила правительству Гаити «информацию, которая способствовала сдаче и аресту подозреваемого и ещё одного человека».
В ведомстве заявили: они знают о сообщениях, что убийцы Моиза выкрикивали «DEA!» во время нападения.
«Эти люди не действовали от лица DEA», — сказал представитель антинаркотического агентства.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США осведомлены о задержании трёх американских граждан в рамках расследования убийства Моиза.
По данным СМИ, они выполняли функции информаторов правоохранительных органов США, в том числе ФБР.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.