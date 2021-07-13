Один из подозреваемых в убийстве Моиза был информатором американского DEA

Один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был информатором американского антинаркотического ведомства DEA.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя DEA.

«Один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в DEA призвали своего информатора сдаться местным властям. Также американская сторона предоставила правительству Гаити «информацию, которая способствовала сдаче и аресту подозреваемого и ещё одного человека».

В ведомстве заявили: они знают о сообщениях, что убийцы Моиза выкрикивали «DEA!» во время нападения.

«Эти люди не действовали от лица DEA», — сказал представитель антинаркотического агентства.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США осведомлены о задержании трёх американских граждан в рамках расследования убийства Моиза.

По данным СМИ, они выполняли функции информаторов правоохранительных органов США, в том числе ФБР.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.