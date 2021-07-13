Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €500 млн
- Reuters
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что регулятор оштрафовал компанию за невыполнение нескольких судебных постановлений, вынесенных в апреле 2020 года.
По данным AFP, штраф выписан за то, что «корпорация не вела должным образом переговоры с издателями прессы о применении смежных прав, о вознаграждении редакторов за использование их контента».
7 июня антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на €220 млн.