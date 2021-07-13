Захарова прокомментировала данные о причастности ЧВК США к убийству Моиза

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о возможной причастности ЧВК США к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, задалась вопросом о реакции правозащитников по этому поводу.
Захарова прокомментировала данные о причастности ЧВК США к убийству Моиза
  • РИА Новости

Российский дипломат поделилась мнением на этот счёт в своём Telegram-канале.

По её словам, на Гаити вылетела межведомственная американская делегация для того, чтобы «разобраться с ситуацией вокруг американской ЧВК, чьи сотрудники обвиняются в причастности к убийству президента Гаити».

«Ну и где? Где санкции, заявления «семёрки», истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий», — комментирует Захарова.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что в США осведомлены о задержании трёх американских граждан в рамках расследования убийства президента Жовенеля Моиза.

По данным СМИ, они выполняли функции информаторов правоохранительных органов США, в том числе ФБР. 

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