Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа

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Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа, сообщил директор комитета по ввозу товаров палестинского анклава Раед Фаттух.
Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа
  • Reuters
  • © Ibraheem Abu Mustafa

«Комитет по ввозу товаров палестинского анклава информировал компании частного сектора о решении израильского правительства ввести послабления блокады на пограничном пункте Керем-Шалом», — цитирует РИА Новости Фаттуха.

По его словам, Израиль разрешил ввоз и экспорт одежды из сектора Газа, послабления затронули экспорт деревянной и пластиковой мебели.

Ранее израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа.

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