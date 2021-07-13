Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа, сообщил директор комитета по ввозу товаров палестинского анклава Раед Фаттух.

«Комитет по ввозу товаров палестинского анклава информировал компании частного сектора о решении израильского правительства ввести послабления блокады на пограничном пункте Керем-Шалом», — цитирует РИА Новости Фаттуха.

По его словам, Израиль разрешил ввоз и экспорт одежды из сектора Газа, послабления затронули экспорт деревянной и пластиковой мебели.

Ранее израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа.