Израиль объявил о новых послаблениях в блокаде сектора Газа
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«Комитет по ввозу товаров палестинского анклава информировал компании частного сектора о решении израильского правительства ввести послабления блокады на пограничном пункте Керем-Шалом», — цитирует РИА Новости Фаттуха.
По его словам, Израиль разрешил ввоз и экспорт одежды из сектора Газа, послабления затронули экспорт деревянной и пластиковой мебели.
Ранее израильские ВВС нанесли серию авиаударов по различным объектам палестинских группировок в секторе Газа.