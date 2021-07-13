В ЕС отреагировали на выборы в Молдавии
- Reuters
- © Vladislav Culiomza
«В ходе этого голосования народ Молдавии продемонстрировал приверженность демократии и правовому государству», — цитирует РИА Новости документ.
Отмечается, что партия «Действие и солидарность» получила мандат на релизацию программы президента Майи Санду.
В ЕС добавили, что рассчитывают на партнёрство со стабильным правительством Молдавии.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «Соединённые Штаты поздравляют народ Молдавии с их досрочными парламентскими выборами».