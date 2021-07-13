В ЕС отреагировали на выборы в Молдавии

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Парламентские выборы в Молдавии показали приверженность молдавского народа демократии и правовому государству, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливера Вархели.
В ЕС отреагировали на выборы в Молдавии
  • Reuters
  • © Vladislav Culiomza

«В ходе этого голосования народ Молдавии продемонстрировал приверженность демократии и правовому государству», — цитирует РИА Новости документ.

Отмечается, что партия «Действие и солидарность» получила мандат на релизацию программы президента Майи Санду.

В ЕС добавили, что рассчитывают на партнёрство со стабильным правительством Молдавии.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что «Соединённые Штаты поздравляют народ Молдавии с их досрочными парламентскими выборами».

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