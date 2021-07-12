Оператор «Северного потока — 2» уличил США в нарушении договора

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг рассказал в интервью газете Handelsblatt о нарушении США договорённости по строительству трубопровода.

По его словам, Соединённые Штаты зачастую «принуждают приостановить работы на газопроводе своими санкциями».

«Они (США. — RT) задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», — цитирует РИА Новости слова Варнига.

Он добавил, что это показывает непредсказуемость американской стороны.

Варниг также заявил о риске введения новых санкций со стороны США против трубопровода.

Ранее в Nord Stream 2 AG рассказали о ходе строительства «Северного потока — 2».