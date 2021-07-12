Оператор «Северного потока — 2» уличил США в нарушении договора
По его словам, Соединённые Штаты зачастую «принуждают приостановить работы на газопроводе своими санкциями».
«Они (США. — RT) задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», — цитирует РИА Новости слова Варнига.
Он добавил, что это показывает непредсказуемость американской стороны.
Варниг также заявил о риске введения новых санкций со стороны США против трубопровода.
Ранее в Nord Stream 2 AG рассказали о ходе строительства «Северного потока — 2».