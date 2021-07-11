В Гаити перенесли инаугурацию временного президента

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Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер, объявленный 9 июля временным президентом страны, заявил о переносе своей инаугурации.

«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день», — написал Ламбер в своём Twitter-аккаунте.

Причиной такого решения стал неполный состав сената.

Будущий президент также добавил, что в стране «нужно возродить надежду».

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.

Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.

Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер стал временным президентом.

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