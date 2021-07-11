В Гаити перенесли инаугурацию временного президента
«Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день», — написал Ламбер в своём Twitter-аккаунте.
Причиной такого решения стал неполный состав сената.
Будущий президент также добавил, что в стране «нужно возродить надежду».
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений.
Руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей Моиза.
Председатель сената Гаити Жозеф Ламбер стал временным президентом.