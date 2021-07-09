К убийству президента Гаити могли быть причастны отставные колумбийские военные

Предполагаемые исполнители убийства президента Гаити Жовенеля Моиза могли быть отставными колумбийскими военными, сообщил министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте.

«Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии», — заявил Апонте в обращении, которое опубликовано в его Twitter.

Hemos dado instrucción a @PoliciaColombia y @COL_EJERCITO para que se preste toda la colaboración en el esclarecimiento del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la presunta participación de colombianos en ese abominable hecho. pic.twitter.com/PhmzXIYGRG — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 9, 2021

По его словам, полиция и армия немедленно начали содействие расследованию.

Ранее руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза.