К убийству президента Гаити могли быть причастны отставные колумбийские военные

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Предполагаемые исполнители убийства президента Гаити Жовенеля Моиза могли быть отставными колумбийскими военными, сообщил министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте.

«Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии», — заявил Апонте в обращении, которое опубликовано в его Twitter.

По его словам, полиция и армия немедленно начали содействие расследованию.

Ранее руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что по меньшей мере 26 граждан Колумбии были в составе вооружённой группы, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза.

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