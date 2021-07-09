Руководители охраны убитого президента Гаити будут допрошены

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Руководители службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза будут допрошены по подозрению в бездействии.
Руководители охраны убитого президента Гаити будут допрошены
  • Reuters

Об этом сообщает агентство AFP в своём Twitter.

По словам, главы столичной прокуратуры Бед-Фор Клода, два руководителя службы безопасности вызваны на допрос 13 и 14 июля.

Ранее стало известно, что отряд наёмников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек.

В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена.

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