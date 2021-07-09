Руководители охраны убитого президента Гаити будут допрошены
- Reuters
Об этом сообщает агентство AFP в своём Twitter.
#BREAKING Haiti president's guards to be interrogated after asassination: prosecutor pic.twitter.com/6TMsCOjBKN— AFP News Agency (@AFP) July 8, 2021
По словам, главы столичной прокуратуры Бед-Фор Клода, два руководителя службы безопасности вызваны на допрос 13 и 14 июля.
Ранее стало известно, что отряд наёмников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек.
В ночь на 7 июля неизвестные напали на резиденцию президента Гаити. Глава государства скончался от полученных ранений. Его супруга была ранена.