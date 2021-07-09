В США пассажира оштрафовали на $10 тысяч за отказ надеть маску

Федеральное авиационное управление США (FAA) оштрафовало пассажира более чем на $10 тыс. за отказ надеть маску во время полёта.

Как пишет РИА Новости, стюардесса семь раз напоминала пассажиру, что маска должна быть на лице все время полёта, но он каждый раз стягивал её с лица, по мере того, как бортпроводница отходила.

В завершении ситуации, пассажир поругался со стюардессой, отказался заполнить протокол о нарушении и предоставить паспорт, а также обвинял сотрудницу в агрессивности.

Ранее в Москве оштрафовали младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла на 4 тыс. рублей за перепалку с полицией из-за того, что он пытался попасть в ресторан без QR-кода.