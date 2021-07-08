Полиция сообщила о нескольких погибших при крушении самолёта в Швеции

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Несколько человек погибли в результате крушения самолёта в шведском Эребру, сообщила полиция.
Полиция сообщила о нескольких погибших при крушении самолёта в Швеции
  • AFP
  • © JOHAN NILSSON

Как пишет Expressen, один человек доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Точное число жертв не называется.

Ранее сообщалось, что самолёт, на борту которого находились девять человек, разбился в районе шведского города Эребру после взлёта.

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