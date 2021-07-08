На Гаити пообещали не переносить дату выборов из-за смерти президента

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф во время переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что не намерен переносить проведение всеобщих выборов, запланированных ЦИК страны на 26 сентября.

Об этом сообщается в официальном аккаунте канцелярии Жозефа в Twitter.

«Глава правительства обещает установить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы успокоить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с графиком, утверждённым временным избирательным советом», — говорится в публикации.

7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных лиц на его резиденцию.

В связи с произошедшим в стране объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.