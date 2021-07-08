На Гаити пообещали не переносить дату выборов из-за смерти президента
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Об этом сообщается в официальном аккаунте канцелярии Жозефа в Twitter.
«Глава правительства обещает установить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы успокоить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с графиком, утверждённым временным избирательным советом», — говорится в публикации.
7 июля президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных лиц на его резиденцию.
В связи с произошедшим в стране объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.