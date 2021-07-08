Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 54

Короткая ссылка
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила об увеличении числа жертв в результате обрушения дома — спасатели обнаружили ещё восемь тел, общее количество погибших составляет 54 человека.
Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 54
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы», — сказала Кава.

Она также уточнила, что ещё по меньшей мере 86 человек числятся пропавшими без вести. Глава округа отметила, что спасательная операция на месте происшествия завершена, теперь специалисты ищут тела других погибших.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

25 июня, сообщал телеканал «360», президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить