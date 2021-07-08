Число жертв обрушения дома в Майами возросло до 54

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава сообщила об увеличении числа жертв в результате обрушения дома — спасатели обнаружили ещё восемь тел, общее количество погибших составляет 54 человека.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Число погибших теперь составляет 54. Опознаны 33 жертвы», — сказала Кава.

Она также уточнила, что ещё по меньшей мере 86 человек числятся пропавшими без вести. Глава округа отметила, что спасательная операция на месте происшествия завершена, теперь специалисты ищут тела других погибших.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

25 июня, сообщал телеканал «360», президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.