NYT: в Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома
- Reuters
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на запись встречи местных властей с родственниками.
«Основываясь на фактах, шансы на выживание (пропавших без вести. — RT) нулевые», — сказал помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 36. Ещё 109 человек считаются пропавшими без вести.
Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.
25 июня, сообщал телеканал «360», президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.