NYT: в Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома

Власти Майами сообщили родственникам пропавших без вести в результате обрушения дома, что завершили поисково-спасательную операцию на месте трагедии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на запись встречи местных властей с родственниками.

«Основываясь на фактах, шансы на выживание (пропавших без вести. — RT) нулевые», — сказал помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 36. Ещё 109 человек считаются пропавшими без вести.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

25 июня, сообщал телеканал «360», президент США Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.