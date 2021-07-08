Глава Евросовета осудил убийство президента Гаити

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе осуждают убийство президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Мы осуждаем убийство президента Моиза. Наши соболезнования его семье и народу Гаити», — отметил Мишель.

Политик добавил, что в Евросоюзе продолжают следить за ситуацией и призывают с учётом сложившихся обстоятельств к спокойствию и стабильности.

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен во время нападения неизвестных на его резиденцию. Жена главы государства выжила — её госпитализировали в больницу Майами.

В стране в связи с произошедшим объявлено чрезвычайное положение и 15-дневный траур.