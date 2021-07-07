Аналитики представили новый рейтинг «Индекс паспортов мира»

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Швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners представила новый рейтинг «Индекс паспортов мира».
Аналитики представили новый рейтинг «Индекс паспортов мира»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Так, аналитики сравнили документы в 199 странах.

Как отмечается, основой рейтинга является индекс свободы перемещения, который указывает, сколько государств гражданин той или иной страны может посетить без оформления визы или в упрощённом порядке её получения.

Лидируют в соответствующем списке Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия.

Последнее место занимает Афганистан.

Россия заняла 51-е место в рейтинге.

В 2020 году сообщалось, что жители Японии обладают самым привлекательным паспортом в мире.

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