Аналитики представили новый рейтинг «Индекс паспортов мира»
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Так, аналитики сравнили документы в 199 странах.
Как отмечается, основой рейтинга является индекс свободы перемещения, который указывает, сколько государств гражданин той или иной страны может посетить без оформления визы или в упрощённом порядке её получения.
Лидируют в соответствующем списке Япония, Сингапур, Южная Корея и Германия.
Последнее место занимает Афганистан.
Россия заняла 51-е место в рейтинге.
В 2020 году сообщалось, что жители Японии обладают самым привлекательным паспортом в мире.