Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 32
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
Таким образом, общее количество подтверждённых смертей достигло 32.
Отмечается, что работа спасателей осложняется в связи с угрозой тропического шторма «Эльза».
«Мы по-прежнему сосредоточены на нашей основной миссии... найти как можно больше людей», — сказала Кава.
Многоэтажка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о 28 жертвах.
Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС. Власти Майами выясняют причины случившегося c домом у береговой линии.