Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 32

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Спасатели во Флориде извлекли из-под обломков обрушившегося дома ещё четыре тела, заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.
Число жертв обрушения дома во Флориде возросло до 32
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом, общее количество подтверждённых смертей достигло 32.

Отмечается, что работа спасателей осложняется в связи с угрозой тропического шторма «Эльза».

«Мы по-прежнему сосредоточены на нашей основной миссии... найти как можно больше людей», — сказала Кава.

Многоэтажка в Серфсайде обрушилась в ночь на 24 июня. Ранее сообщалось о 28 жертвах.

Президент США Джо Байден объявил во Флориде режим ЧС. Власти Майами выясняют причины случившегося c домом у береговой линии.

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