В Чехии четыре человека ранены при взрыве на заводе

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В результате взрыва, произошедшего во вторник утром на заводе по производству биотоплива Preol в городе Ловосице на северо-западе Чехии, ранения получили четыре человека.
В Чехии четыре человека ранены при взрыве на заводе
  • © Kalousek Rostislav/CTK
  • globallookpress.com

«Взрыв произошёл в производственном помещении размером 35х20х25 м, которое пожарные в течение нескольких часов охлаждали специальной техникой без присутствия людей. В результате взрыва три человека получили ранения средней тяжести», — приводит РИА Новости слова представителя полиции Алёны Бартошовой.

Она отметила, что ещё один человек получил очень тяжёлые ранения, вертолётом он доставлен в пражский противоожоговый центр, остальные размещены в больницах соседних городов.

Preol является крупнейшим заводом в Чехии в сфере производства биотоплива.

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