Общее число случаев коронавируса в Аргентине достигло 4 552 750
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Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны в своём Twitter-аккаунте.
Общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией составило 96 521.
Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в поздравлении по случаю Дня России поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.