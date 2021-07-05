Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

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Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть генеральным директором компании, этот пост занял Энди Джесси, который ранее создал и возглавил подразделение Amazon Web Services.
Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon
  • Reuters

Как пишет CNN, после ухода с поста Безос по-прежнему будет иметь большое влияние в компании, к тому же он остаётся её крупнейшим акционером, владея 10% акций.

Уточняется, что уход Безоса с поста генерального директора случился в «критический для компании момент»: пандемия вызвала массовый спрос на её услуги, что привело к резкому увеличению прибыли и найма.

При этом стремительный рост компании привлёк внимание регулирующих органов, подчёркивает телеканал.

Согласно данным Bloomberg, Безос остаётся самым состоятельным предпринимателем в мире — его состояние превышает $203 млрд. На второй строчке глава SpaceX и Tesla Илон Маск ($186 млрд), на третьей — директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно ($172 млрд).

В феврале стало известно, что основатель Amazon оставит пост гендиректора компании в III квартале 2021 года. Безос перейдёт на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon.

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