Байден одобрил введение режима ЧП во Флориде из-за шторма «Эльза»

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Президент США Джо Байден одобрил введение режима чрезвычайного положения в штате Флорида, на который, как ожидается, в понедельник, 5 июня, обрушится тропический шторм «Эльза». Об этом сообщили в Белом доме.

«Сегодня президент Джозеф Р. Байден — младший объявил, что в штате Флорида существует чрезвычайное положение, и отдал распоряжение по оказанию федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штата... в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом «Эльза», начиная с 4 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Как отмечается, президент уполномочил Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий во Флориде.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения шторма «Эльза».

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