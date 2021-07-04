По меньшей мере 40 человек были спасены после крушения филиппинского военного самолёта

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Не менее 40 человек удалось спасти после крушения филиппинского военного самолёта на юго-западе Филиппин.
По меньшей мере 40 человек были спасены после крушения филиппинского военного самолёта
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Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на генерала ВС страны.

Как отмечает телеканал, генерал Сирилито Собехана заявил агентству AFP, что самолёт C-130 потерпел крушение, когда не попал на взлётно-посадочную полосу.

Уточняется, что самолёт разбился при попытке приземления в провинции Сулу. 

Ранее сообщалось, что филиппинский военный самолёт, на борту которого находились 85 человек, потерпел крушение.

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