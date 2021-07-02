Байден выдвинул кандидатов на ряд различных должностей

Президент США Джо Байден выдвинул семь кандидатов на ряд различных должностей.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Так, например, он выдвинул Рейчел Джейкобсон на должность помощника министра обороны США. Ранее она работала в МВД Соединённых Штатов в качестве исполняющего обязанности помощника министра по рыбным ресурсам, дикой природе и паркам.

Также Байден предложил Мэллори Стюарт на пост помощника секретаря по проверке и соответствию в Госдепе США. Сейчас она работает спецпомощником президента и старшим директором по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности.

Вместе с этим президент США выдвинул кандидатов на посты послов в несколько американских посольств и на другие должности.

Ранее Байден объявил о выдвижении Синди Маккейн, вдовы сенатора Джона Маккейна, на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.