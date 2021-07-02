Байден выдвинул кандидатов на ряд различных должностей
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Так, например, он выдвинул Рейчел Джейкобсон на должность помощника министра обороны США. Ранее она работала в МВД Соединённых Штатов в качестве исполняющего обязанности помощника министра по рыбным ресурсам, дикой природе и паркам.
Также Байден предложил Мэллори Стюарт на пост помощника секретаря по проверке и соответствию в Госдепе США. Сейчас она работает спецпомощником президента и старшим директором по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности.
Вместе с этим президент США выдвинул кандидатов на посты послов в несколько американских посольств и на другие должности.
Ранее Байден объявил о выдвижении Синди Маккейн, вдовы сенатора Джона Маккейна, на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.