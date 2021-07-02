Байден выдвинул кандидатов на ряд различных должностей

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден выдвинул семь кандидатов на ряд различных должностей.
Байден выдвинул кандидатов на ряд различных должностей
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Так, например, он выдвинул Рейчел Джейкобсон на должность помощника министра обороны США. Ранее она работала в МВД Соединённых Штатов в качестве исполняющего обязанности помощника министра по рыбным ресурсам, дикой природе и паркам.

Также Байден предложил Мэллори Стюарт на пост помощника секретаря по проверке и соответствию в Госдепе США. Сейчас она работает спецпомощником президента и старшим директором по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности.

Вместе с этим президент США выдвинул кандидатов на посты послов в несколько американских посольств и на другие должности.

Ранее Байден объявил о выдвижении Синди Маккейн, вдовы сенатора Джона Маккейна, на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить