В Госдепе заявили о готовности к началу переговоров с КНДР

США готовы начать переговоры с КНДР в любое время и ожидают от Пхеньяна конструктивного ответа, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс

«Мы ... готовы сесть за стол переговоров с представителями КНДР в любое время и где угодно», — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты «ожидают конструктивного ответа от КНДР».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден продлил действие санкций против КНДР по причине дестабилизация ситуации на Корейском полуострове.

Ранее телеканал 360° опубликовал объяснение политолога о том, зачем КНДР провоцирует США.