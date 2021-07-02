Байден высказался о причине крушения жилого дома во Флориде
- Reuters
- © Kevin Lamarque
«У нас нет какого-то чёткого понимания причин произошедшего», — цитирует ТАСС слова Байдена.
По его мнению, существуют различные версии и мнения о случившемся.
«Мы должны продолжать работы по поиску тел», — отметил Байден.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 18. Пропавшими без вести считаются 147 человек.
Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.
Как ранее сообщал телеканал 360°, Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.