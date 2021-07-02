Байден высказался о причине крушения жилого дома во Флориде

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Американский президент Джо Байден заявил, что чёткого понимания причин, приведшим к крушению жилого дома во Флориде, у него пока нет.
Байден высказался о причине крушения жилого дома во Флориде
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

«У нас нет какого-то чёткого понимания причин произошедшего», — цитирует ТАСС слова Байдена.

По его мнению, существуют различные версии и мнения о случившемся.

«Мы должны продолжать работы по поиску тел», — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 18. Пропавшими без вести считаются 147 человек.

Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня.

Как ранее сообщал телеканал 360°, Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.

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