Байден высказался о причине крушения жилого дома во Флориде

Американский президент Джо Байден заявил, что чёткого понимания причин, приведшим к крушению жилого дома во Флориде, у него пока нет.

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«У нас нет какого-то чёткого понимания причин произошедшего», — цитирует ТАСС слова Байдена. По его мнению, существуют различные версии и мнения о случившемся. «Мы должны продолжать работы по поиску тел», — отметил Байден. Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении жилого дома достигло 18. Пропавшими без вести считаются 147 человек. Многоэтажный жилой дом в Сёрфсайде в окрестностях Майами обрушился в ночь на 24 июня. Как ранее сообщал телеканал 360°, Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.