Заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдёт в сентябре в Душанбе

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В Душанбе 16—17 сентября состоится заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседание станет кульминацией юбилейных мероприятий, посвящённых 20-летию ШОС.
Заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдёт в сентябре в Душанбе
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В настоящее время проводится подготовка к мероприятию.

В рамках заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, а также первоочередные задачи по укреплению и расширению практического взаимодействия в рамках ШОС.

В 2021 году ШОС отмечает 20-летний юбилей. В настоящее время организация объединяет 18 государств-членов, наблюдателей и партнёров по диалогу. В общей сложности на пространстве ШОС проживает почти половина Земли и производится порядка четверти мирового ВВП.

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, деятельность организации строится на внеблоковой основе и не направлена против третьих государств. ШОС привержена фундаментальным принципам международного права, закреплённым в Уставе ООН, а также придерживается политики открытости, равенства, взаимного доверия и выгоды.

В рамках ШОС реализуются Программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму и Антинаркотическая стратегия. Также организация укрепляет кооперацию в области здравоохранения, культуры, туризма, образования, науки и техники. Кроме того, ШОС накоплены наработки в области транспортной, логистической, инфраструктурной и цифровой взаимосвязанности, сельского хозяйства.

  • Заседание Совета глав государств — членов ШОС пройдёт в сентябре в Душанбе

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