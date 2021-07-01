Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали.

Как пишет Leeuwarder Courant, инцидент произошёл во время запуска двигателя, который привёл к тому, что самолёт разогнался в сторону технического здания на аэродроме. Пилот был вынужден катапультироваться, после чего истребитель врезался в здание.

По данным авиабазы, пожара и взрыва при происшествии не было. Пилот был госпитализирован с травмами в больницу. Ещё один человек, находившийся в здании, пострадал, он получил лёгкие травмы.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-16 Viper разбился при заходе на посадку на авиабазе в американском штате Нью-Мексико.