Истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов

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Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на авиабазе ВВС Нидерландов Леуварден, два человека пострадали.

Как пишет Leeuwarder Courant, инцидент произошёл во время запуска двигателя, который привёл к тому, что самолёт разогнался в сторону технического здания на аэродроме. Пилот был вынужден катапультироваться, после чего истребитель врезался в здание. 

По данным авиабазы, пожара и взрыва при происшествии не было. Пилот был госпитализирован с травмами в больницу. Ещё один человек, находившийся в здании, пострадал, он получил лёгкие травмы.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США F-16 Viper разбился при заходе на посадку на авиабазе в американском штате Нью-Мексико.

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