Вершинин провёл консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провели консультации.
Вершинин провёл консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе беседы предметно обсуждалась проблематика положения беженцев, внутренне перемещённых лиц и лиц без гражданства в мире, а также перспективы взаимодействия России с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев».

«Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, репатриации сирийцев, оказанию помощи населению с юго-востока Украины, сокращению безгражданства в странах Прибалтики. С обеих сторон подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вершинин провёл консультации со спецкоординатором ООН Тором Веннесландом.

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