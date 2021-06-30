Вершинин провёл консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди провели консультации.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в ходе беседы предметно обсуждалась проблематика положения беженцев, внутренне перемещённых лиц и лиц без гражданства в мире, а также перспективы взаимодействия России с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев».

«Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, репатриации сирийцев, оказанию помощи населению с юго-востока Украины, сокращению безгражданства в странах Прибалтики. С обеих сторон подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вершинин провёл консультации со спецкоординатором ООН Тором Веннесландом.