Вершинин провёл консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что «в ходе беседы предметно обсуждалась проблематика положения беженцев, внутренне перемещённых лиц и лиц без гражданства в мире, а также перспективы взаимодействия России с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев».
«Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам нагорнокарабахского урегулирования, репатриации сирийцев, оказанию помощи населению с юго-востока Украины, сокращению безгражданства в странах Прибалтики. С обеих сторон подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вершинин провёл консультации со спецкоординатором ООН Тором Веннесландом.